حلا شيحة تعلن طلاقها من زوجها الكندي و والد أطفالها

أعلنت الفنانة المصرية، حلا شيحة، عن طلاقها من زوجها الكندي يوسف هاريسون، وذلك بعد زواج استمر قرابة الـ12 عامًا.

وأوضحت مصادر أن الطلاق تم منذ فترة قصيرة، بسبب عدم التفاهم بينهما، لافتًا إلى أن حلا شيحة، هي من اتخذت القرار، بحسب موقع إرم نيوز.

وأشار إلى أن ”لطلاق وقع بين حلا وزوجها بسبب خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل، وأن الثنائي تجمعهما حاليًا علاقة ودّ واحترام، خاصة أنه والد أبنائها.

من جهة أخرى، تعمل حلا على تسجيل حلقات مسلسل اذاعى جديد يحمل إسم (نوسة نحلة ثانك يو) تأليف نهاد وحيد حامد، إخراج صفي الدين حسن ويتم إذاعته فى شهر رمضان أيضاً على محطات شبكة راديو النيل .

كما وتنشغل حلا شيحة حالياً تصوير مسلسلها الجديد (زلزال) مع النجم محمد رمضان رمضان والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل بشكل حصرى على شاشة DMC، ليكون العمل الأول لها بعد اعلان عودتها للتمثيل عقب أكثر من 12 عاماً من الأعتزال.