حلا شيحة تواجه انتقادات حادة في (خيانة عهد)

شارك الفنانة حلا شيحة في سباق رمضان الدرامي للعام الثاني على التوالي بعد عودتها للتمثيل وخلعها الحجاب وابتعادها عن الفن 13 سنة كاملة، وتقدم حلا دوراً في مسلسل (خيانة عهد)، أثار الجدل بشكل كبير، بعد أن قدمت لأول مرة في حياتها دور الفتاة الشريرة التي تكيد المكائد لشقيقتها، وتحاول قتلها وتتسبب في إدمان ابن شقيقتها.



وفي الأحداث تتعرض حلا لحادث سيارة اضطرت بسببه لدخول المستشفى وتركيب رقبة طبية، إلا أنها تعرضت لانتقادات حادة بعد ارتدائها تلك الرقبة ونالت غضب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تحريك رقبتها بصفة مستمرة أثناء المشاهد، ونسيت أنها من المفترض أنها مصابة ولا تستطيع تحريك رقبتها بحسب (مجلة لها).

يُذكر أن مسلسل (خيانة عهد) من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبدالعزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج.