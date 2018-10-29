حلا شيحة تنشر صورة جديدة لها و التعليق ممنوع

حلا شيحة تنشر صورة جديدة لها

شاركت الفنانة حلا شيحة جمهورها على (إنستجرام) صورة جديدة لها، نالت إعجاب متابعيها. إلا أنها أغلقت خاصية التعليق على الصورة.

ووجهت شيحة رسالة لجمهورها على الموقع المخصص لتبادل الفيديوهات والصور، جاءت بها: (أجمل حاجة الإنسان يبقى على طبيعته وبسيط ومتواضع وابتسامته على وشه ويحب الخير ويحب يسعد الناس أجمل حاجة التفاؤل)، حسب موقع مصراوي.

يذكر أن الفنانة حلا شيحة أثارت جدلاً كبيرًا في أغسطس الماضي، بعد قرارها العودة للفن، وخلع الحجاب بعد 12 عامًا من ارتدائه.