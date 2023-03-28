حلا شيحة و خواطر إيمانية بمناسبة رمضان

البوابة-نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة صورة لها هنأت من خلالها جمهورها و متابعيها بشهر رمضان المبارك هنأ عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور (إنستغرام).

وأرفقت حلا شيحة الصورة بتعليق قالت فيه:(الإيمان أولاً ثم الحب بمعناه الراقي ثم العمل قادرين على تغيير مسار الكون فما بال قلبنا الصغير؟ رمضان كريم).





هذا ولفتت حلا شيحة الأنظار مؤخرا، ليس فقط بسبب خلعها للحجاب وإنما بسبب تغير ملامحها فبدت وكأنها استخدمت حقن الفيلر في الشفاه مجدداً.

وحول انفصالها عن زوحها الداعية معز مسعود، فقد حذفت حلا شيحة صورها كافة من على حسابها الشخصي بما في ذلك صور زفافها، الأمر الذي اعتبره البعض تأكيد على انفصالها.

وتستكمل حلا شيحة بهذه الخطوة رحلتها مع خلع الحجاب، فهذه ليست المرة الأولى التي تفاجئ فيها الفنانة المصرية الجمهور بقرارها بارتداء الحجاب و خلعه.