فيديو: حليمة بولند بإطلالة خاصة بمناسبة الكريسماس والجمهور ينتقدها بسبب عمليات التجميل

حليمة بولند

ظهرت مؤخرًا الإعلامية الكويتية حليمة بولند من خلال مقطع فيديو حديث نشرته عبر حسابها على موقع إنستغرام، وكانت محاطة بتجهيزات أعياد الميلاد وشجرة الكريسماس التي قامت بإرسالها إحدى الفتيات بهدف الترويج والتسويق.

وفي ذات اللحظة، استغلت حليمة بولند الفرصة للخضوع لجلسة تصوير خاصة بمناسبة الكريسماس، حيث ارتدت فستان باللون الأحمر عاري من جهة الأكتاف ومكشوف الصدر، ونشرت فيديو وهي تغني أغنية تامر حسني "100 وش"، مما جعلها عرضة للتعليقات السلبية من قبل المتابعين، فالبعض اعتبر أنها تبالغ في الدلع وتضحك بطريقة مصطنعة ومستفزة، بينما رأى القسم الآخر أنه يجب أن تقوم بإيقاف عمليات التجميل قبل أن تصبح شخص آخر.

View this post on Instagram A post shared by Halima Boland حليمه بولند (@halima.bouland) on Dec 29, 2018 at 2:19am PST

من ناحية أخرى، كانت بولند قد احتفلت قبل أيام بعيد ميلادها بحضور أهلها والأصدقاء المقربين، وأطفأت شموع قالب الحلوى الذي يحمل صورتها وأطلت بطريقة جديدة في يوم ميلادها وارتدت فستان زفاف أبيض.