حليمة بولند تحتفل بنفسها في عيد ميلادها والمتابعين يسخرون من طريقتها الغريبة..فيديو

حليمة بولند

استطاعت مرة جديدة الإعلامية الكويتية أن تثير الجدل حولها بعدما قامت بالاحتفال بنفسها يوم الإثنين وذلك في يوم ميلادها، واعتبر البعض أن طريقتها كانت غريبة بعض الشيء في الاحتفال، مما عرضها للسخرية من المتابعين.

وبدأت حليمة احتفالها بالاعلان عن ميلادها بصورة نشرتها عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، ونشرت أغنية اعياد الميلاد للنجمة العالمية مارلين مونرو، مع أغان أخرى تغزلت عبرها بنفسها، الامر الذي عرضها للكثير من الانتقادات الساخرة من قبل المشاهدين.

كذلك نشرت الاعلامية المثيرة للجدل مقطع فيديو لها، وهي تحتفل بميلادها الـ38، وتغنّي لنفسها، معلقة: "كل عام وأنا بخير بوجودكم فانزاتي ومتابعيني، الله لايحرمني منكم".

وأضافت: "مع كل شمعة أطفئها بتعلم درس جديد في الحياة وكل اللي بيحصلي بيخليني أقوى.. الحمد لله يارب على عطاياك.. كل سنة وأنا طيبة".

الجدير بالذكر أن حليمة بولند دائمًا ما تكون السباقة لإثارة الجدل، وتتعرض بشكل مستمر للكثير من الانتقادات من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في إطلالاتها أو في تصرفاتها التي تقوم بها على العلن والتي تكون غريبة في أغلب الأحيان.