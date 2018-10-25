حليمة بولند تعلّق على خبر عودتها لزوجها الأول وهذا ما قالته!

حليمة بولند

على ما يبدو أن عودة الإعلامية الكويتية لزوجها الأول ووالد ابنتيها ماريا وكاميليا كان صحيحا وليس مجرد كلام عابر، حيث أنها أكدت ما قاله الصحفي الكويتي نايف الشمري بطريقة غير مباشرة، والذي نشر عبر حسابه على موقع تويتر خبر عودتها لزوجها عبد السلام الخبيري وهنأها بهذا القرار.

وجاء التأكيد على الأمر من بولند بعدما قامت بتوجيه رسالة شكر عبر حسابها على سناب شات للفنّانة الإماراتية أحلام، وذلك بعدما قامت بتهنئتها على قرار عودتها لزوجها الأول عبر تويتر وقالت لها: " هذا خبر طيب، الله يتمّم عليهما، الواحدة منا مكسورة الجناح من غير زوجها أبو أولادها، لو ما في أولاد ممكن..الحمد لله ربي يتمم على خير".

ليكون ذلك مؤشرًا واضحًا أن ما تم تداوله صحيح، حيث كان الرد من حليمة بولند:

" بخصوص كلام النجمة أحلام.. قرأت ما كتبته عني، وأوجّه لها تحية، وأكيد ليس غريبًا عنها ذلك أبدًا، وطوال عمرها صاحبة واجب وأصول منذ أن كنت أقدم برنامج مسلسلات حليمة على قناة “إم بي سي” في رمضان".

وتابعت: "كنت وقتها في بيروت.. وكانت هي وعائلتها أيضًا في بيروت، وكانت كل يوم تدعونا إلى الإفطار أنا وبابا وماما وزوجي.. كرم ضيافة، وأخلاق، ورقي يعجز اللسان عن وصفه".

يشار إلى أن الإعلامية حليمة بولند تعود الآن إلى زوجها الأول بعد انفصال لسنوات، ولم يكن أحد يتوقع حدوث هذا السيناريو، خاصة بعد زواجها الثاني من المحامي عبد الرازق العنزي وانفصالها عنه بعد مرور أقل من شهرين فقط.