حليمة بولند تنشر صورها في المسبح من إجازتها الأخيرة .. هل تجاوزت الحدود؟!

حليمة بولند

تشارك الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها صورا من إجازتها، حيث سافرت بولند إلى جزر موريشيوس للاستمتاع بمناظر الطبيعة الخلابة وقضاء بعض الوقت بعيدًا عن زخم المدينة والضوضاء.

ونشرت بولند عددا من الصور عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، فيما نشرت تفاصيل أكثر عبر حسابها في موقع السناب شات.

وفي إحدى الصور تظهر بولند في احد المسابح ويظهر جسدها العلوي مكشوف بعض الشيء، وبالرغم من أن الصور ليست واضحة بشكل كبير، ولا يظهر جسد بولند فيها بشكل واضح.

إلا أن العديد من متابعيها والذين تداولوا الصور انتقدوها وهاجموها معتبرين أنها تجاوزت الحدود بنشرها هذه الصور الخاصة من رحلتها مطالبينها باحترام العادات والتقاليد العربية بشكل عام والمجتمع الخليجي بشكل خاص.