حليمة بولند تُعلن مشاركتها في عمل فني ضخم ومشترك مع هوليوود! إليكم التفاصيل

الإعلامية حليمة بولند

كشفت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن مشاركتها في مشروع فني ضخم من خلال مقطع فيديو قامت بمشاركته عبر حسابها على تطبيق سناب شات، وظهرت جالسة تحتسي القهوة برفقة مندوب من شركة تدعى "شوتيلو" أثناء تواجدها في مدينة دبي.

وقال المندوب الذي تم ارساله من شركة "شوتيلو" لتوقيع العقد مع حليمة بولند خلال الفيديو: " نحن اليوم مع مدام حليمة، بعرض عليها تصير “بارتنر” معنا بشركة شوتيللو لتنضم لقائمة الفنانين من العالم العربي ومن هوليود، وتصير آخر وحدة تنضم معنا، وتصير مسك الخواتم، وقعنا مع أسماء كثير كبيرة بس هلق ما فينا نحكي".

وتركت حليمة تعليقًا على الفيديو التي قامت بنشره: "خمسين نجم عربي وعالمي في مشروع ضخم وانا آخر وحده وقعت معاهم (ختامها مسك)".

من ناحية أخرى، كانت الإعلامية الكويتية قد أثارت الجدل في الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب طريقتها في استعراض ثروتها الطائلة عندما اصطحبت ابنتها ماريا واشترت لها سيارة "رينج روفر" لون أبيض من اختيارها ليتم ايصالها بها يوميًا إلى المدرسة، مما دفع الجمهور لتوجيه انتقادات لاذعة مستنكرين هذه الأفعال التي فيها تباهي وبذخ لا متناهي.