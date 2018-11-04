بالصور: حليمة بولند في السعودية لتأدية العمرة مع طفلتيها ماريا وكاميليا

حليمة بولند

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند صورًا لابنتيها ماريا وكاميليا عبر حسابها على موقع إنستغرام أثناء رحلتهم إلى السعودية لتأدية مناسك العمرة، بالإضافة إلى صور وفيديوهات أخرى عبر حسابها على "سناب شات" خلال تجولهم في الحرم المكي.

وتركت بولند تعليقًا على الصورة التي نشرتها على إنستغرام وقالت: " صور من سنابي اليوم اثناء تأدية مناسك العمره مع اهلي وعائلتي الكريمه وبنوتاتي ماريا وكاميليا الله يحفظهم ويحفظ كل اطفالكم قولو امين اللهم تقبل منا ومن الجميع صالح الاعمال".

يشار إلى أن الكثير من الأخبار التي انتشرت في الآونة الأخيرة عن عودة حليمة بولند لزوجها الأول ووالد طفلتيها ماريا وكاميليا "عبد السلام الخبيري"، وذلك بعدما شارك أحد الصحفيين الخليجيين تغريدة عبر موقع تويتر أعلن فيها عن الخبر وبارك للإعلامية الكويتية على قرارها بالرجوع ولم شمل عائلتها من جديد.