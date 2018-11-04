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بالصور: حليمة بولند في السعودية لتأدية العمرة مع طفلتيها ماريا وكاميليا

بالصور: حليمة بولند في السعودية لتأدية العمرة مع طفلتيها ماريا وكاميليا
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