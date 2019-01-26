حليمة بولند في المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة..إليكم التفاصيل

حليمة بولند

تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لوعكة صحية مفاجئة أثناء حضورها حفل افتتاح معرض "أنا كويتي"، حيث أنها شعرت بألم شديد في بطنها وعلى إثره تم نقلها إلى المستشفى بعد انتهاء الافتتاح للخضوع لبعض الفحوصات والإطمئنان على حالتها.

وظهرت بولند من خلال مقطع فيديو شاركته عبر حسابها على تطبيق سناب شات وكانت ترقد على سرير المستشفى وعلقت: "تعبانه بطني عوار موت..خلصت افتتاح المعرض ورحت على المستشفى على طول بسبب عوار بطني".

وتابعت: "شكرًا لكل اللي سأل عني..أحب اطمنكم أني بخير مجرد نزله معوية وان شاء الله اتحسن..بحبكم".

من ناحية أخرى، كانت الإعلامية حليمة بولند قد أثارت الجدل مؤخرًا بسبب مشاركتها في إحدى الإعلانات الدعائية لمنتج تجميل، وكانت ترتدي "روب الاستحمام" وتتمايل بطريقة استفزت المتابعين واعتبروا تصرفاتها بأنها جريئة وخادشة للحياء.