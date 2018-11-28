حليمة بولند

كعادتها أثارت الإعلامية الكويتية حليمة بولند حالة من الجدل وموجة من الانتقادات وذلك بسبب مُبالغتها في عرض صورها وفيديوهات لها داخل المستشفى تستعرض من خلالهم حالتها المرضية.

ونشرت بولند عدد من الصور والفيديوهات تظهر فيها وهي على سرير المستشفىى وخلال قيام الطاقم الطبي بسحب عينات دم منها من أجل إجراء الفحوصات.

وعلق عدد كبير من متابعي بولند بسخرية على صورها، متساءلين كيف استطاعت ان تواصل التقاط صور لها وهي داخل المستشفى، وعلق عدد منهم أن بولند لا تفوت فرصة من أجل استغلالها للظهور والتصوير خلال مرضها، ولم تكشف بولند عن طبيعة حالتها وسبب تواجدها في المستشفى.

والجدير بالذكر كانت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل حليمة بولند قد أعلنت مؤخرًا عن عودتها لطليقها ووالد ابنتيها بعد سنوات من الانفصال.

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