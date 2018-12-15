حمادة هلال يؤدي مناسك العمرة

حمادة هلال

شارك الفنان حمادة هلال صباح أمس الجمعة جمهوره عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور (إنستجرام)، صورة له من الحرم المكي الشريف أثناء تأدية مناسك العمرة وعلق عليها قائلا: (اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد).

وتفاعل معه جمهوره ومحبيه، تعليقا على الصورة، متمنين له دوام النجاح والتوفيق و بأن يتقبلها منه الله عز وجل.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال مسلسل (قانون عمر) شاركه فى البطولة إيمان العاصي، إيهاب فهمى، فاطمة ناصر، حمادة بركات، من إخراج أحمد شفيق.