حماقي يستأنف نشاطه الفني و بقوة بعد تعافيه من اصابة قدمه

يستعد النجم محمد حماقي للعودة بقوة لسهرات اللايف الشبابية الضخمة من خلال 3 حفلات تقام بساحة قبة جامعة القاهرة، وإحدى الجامعات الخاصة واستاد الزقازيق، وذلك عقب تعافيه من إصابة قدمه التي تسببت فى تركيب شريحة و6 مسامير، وألزمه الطبيب بالراحة والعلاج الطبيعي، حسب موقع اليوم السابع.

وكان مدير أعمال حماقى، وقع مؤخرا عقدا مع د.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة لإحياء حماقي حفلا غنائيا بساحة القبة داخل جامعة القاهرة يوم الثلاثاء 16 أبريل/نيسان الحالي، والذي من المقرر أن يشهد حضورا غير مسبق من الطلاب من مختلف الكليات والمراحل للجامعة الأكبر عددا فى الجامعات المصرية.

ويستعد حماقى لإحياء حفل غنائى مساء اليومالسبت داخل إحدى الجامعات بالقاهرة الجديدةـ والذى يعد الأول له عقب تعافيه من إصابة قدمه، كما وتشهد مدينة الزقازيق الحفل الأول لحماقي داخل الاستاد يوم 17 أبريل/نيسان الحالي والذي من المقرر أن يحضره عدد كبير جماهيره.