حمزة نمرة يلامس قلوب معجبيه بـ"رياح الحياة".. قصة تجاوز علاقات مسمومة

دائمًا ما يفاجئ الفنان المصري حمزة نمرة معجبيه ومحبيه بأغانيه التي تلامس قلوبهم، وتتحدث عن قصصهم وما يمرون به في حياتهم، وأغنيته الجديدة "رياح الحياة" خير دليل على ذلك.

حمزة نمرة يطرح أغنية "رياح الحياة"

طرح نمرة الأغنية الرابعة من ألبومه الغنائي عبر قناة "يوتيوب"، تطرق فيها للحديث عن تجاوز العلاقات الفاشلة وما بعدها، مُشيرًا إلى أن قصتها استوحيت من قصة رفيق له دخل في علاقة عاطفية سامة استمر فيها لسنوات طويلة، إلَّا أنها في نهاية المطاف انهارت، ليبتدأ من نقطة البداية.

ولفت إلى أنه انبهر من الطريقة التي تجاوز فيها صديقه تجربته الصعبة التي خلقت صدمة كبيرة في حياته، مُشيرًا إلى أن العديد يعيش ذات القصة.

كلمات أغنية "رياح الحياة"

وجاء في كلمات الأغنية: "تهبي يا رياح الحياة ديماً بما لا أشتهيه.. واللي السنين مقدماه غير اللي قلت نفسي فيه.. يلاقي قلبي فين دواه واللي أذاه أقرب ما ليه، ده جرح ببعلّم! وصعب تسكن الألام واخرج من اللي فات سليم.. وصعب لمّا اروح انام.. ما افضلش اراجع القديم، طلع مُكلّف العلام، وخدت درس في الصميم، ولسه بتعلّم.. ركز يا قلبي في اللي جاي، وألف شكر للي باع".

أكثر أغنية لامست قلبه

وأوضح نمرة في لقاء له أن الأغنية تعد الأقرب له من أغاني الألبوم، فكلماتها لامسته وخلقت تأثيرًا داخله، إذ قالت: "من أقرب أغاني الألبوم لقلبي، وكلماتها لمستني وأثرت في، وقررت أن أغنيها دفعة واحدة بدون "كوبليه كورس"، وهي أغنية حقيقية جدا في معانيها ومشاعرها المختلطة".

ويُشار إلى أن الأغنية من ألحان حمزة نمرة، وكلمات الشاعر محمود فاروق، وتوزيع وميكساج كريم عبد الوهاب.

ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأغنية، مُشيرين إلى أنها تعبر عنهم وواقعهم والقصص التي مروا بها في حياتهم، فكتبت إحداهن: "هو ده الفن فقط ❤❤❤ده الفن المصرى الصحيح ده الابداع والشغل الي يعيش شكرا للجميع غنوه للعمر ".

وأضاف آخر: "عزيزى المبدع الجميل...هذه الأغنية تختلف تماما عن كل ما أبدعته فى السابق...لا أستطيع أن أصف شعورى بدقة عندما إستمعت إليها...هل تعرفنى؟ هل تعرف قصصى مع الحياه؟ لقد وصفت ما مررت به بكل دقة...أغنية رائعة للحد الأقصى على الرغم من أنك أوجعتنى بشدة...فى إنتظار إبداعات جديدة عزيزى حمزة".

