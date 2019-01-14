حملة من الصحافة المصرية لمقاطعة الفنانة التونسية درّة..وهذا هو السبب

الفنانة التونسية درّة

تعرضت الفنانة التونسية درّة زروق لحملة مقاطعة شاملة من الصحافة المصرية، وذلك بعد إهانتها للصحافيين في حفل توزيع جوائز مجلة "وشوشة" الذي أقيم الجمعة الماضية في الشهر الأول من عام 2019.

وعبّر بعض الصحافيين عن انزعاجهم من تصرّفات الفنانة التونسية، حيث أنها تتعامل معهم بطريقة فيها نوع من التعالي والغرور أثناء تواجدها على السجادة الحمراء في أكثر من مناسبة، وما حدث في آخر موقف هو أنها وقفت لالتقاط الصور وعندما طلب منها الصحافيون إجراء لقاءات تلفزيونية بصحبتها ومشاركة آخر أخبارها الفنية، رفضت وردت عليهم قائلة: "الجو برد، انتم ما عندكوش دم".

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة التونسية يوم أمس الـ13 من يناير بيوم ميلادها وأصبحت في الـ39 من عمرها، وكانت قد بدأت مسيرتها الفنية في مصر في عام 2007 في فيلم "هي فوضى"، وفيما بعد أصبحت من أهم نجوم الفن في الدراما المصرية.