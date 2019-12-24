حمو بيكا ممنوع من إحياء ليلة رأس السنة في الاردن

أعلنت وسائل إعلام أردنية ، منع المغني الشعبي حمو بيكا من إقامة حفل فني في رأس السنة بالعقبة.

وذكرت صحف أردنية، أن حسين الخطيب نقيب الفنانين الأردنيين، قال في تصريحات صحفية إن النقابة ستنفذ القرار الصادر بمنع إقامة حفل حمو بيكا برأس السنة بالعقبة، مؤكدا أن النقابة اتخذت قرارا بمنع أي نشاط فني لبيكا بالأردن، حسب موقع اليوم السابع.

وأضاف التقرير، أنه أرسل لجنة من النقابة إلى محافظة العقبة للرقابة والتفتيش على النشاط الفني هناك لتفعيل دورها ومنح التصاريح للفعاليات الفنية، ومنع المخالف منها من ممارسة النشاط وتطبيق قانون نقابة الفنانين الأردنيين وآلية ضبط وتنظيم الفعاليات الفنية فى المحافظة.

يذكر أن حمود بيكا كان أحيا مؤخرا حفلا غنائيا بالأردن، ونقلت الصحف الأردنية تصريحات لنقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب، عن تعهد حمو بيكا، بتجنب (الإسفاف) خلال حفله، وقال الخطيب إن ممثلا عن حمو بيكا، وقع على تعهد، قبل أيام من إقامة الحفل بـ(الابتعاد عن الإسفاف)، خلال حفله في عمّان.