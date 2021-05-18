حمو بيكا يؤجل طرح جديده تضامنا مع فلسطين: (الأغاني مش هتطير)

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عن تأجيل ألبومه الجديد (مهرجان انا واجع قلب حبيبتك) كان من المقرر أن يطرحه، تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وفي فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) قال بيكا : (في مهرجان مصر كلها مستنياه مهرجان أنا واجع قلب حبيبتك، كلها أيام وأخواتنا الفسلطينين بأمر الله منصورين، وأنا عطلت الألبوم بتاع العيد علشان تضامني مع الفلسطينين)، حسب موقع في الفن.





وتابع : (الأغاني مش هتطير ولا الناس هتبطل تسمعني بس الأيام دي تعدي بأذن الله) وعبر عن اشتياقه لجمهوره.

يذكر أن عدد من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي وحول العالم أعلنوا تضامنهم ومساندتهم للشعب الفلسطيني في ظل التعرض للاعتداءات الإسرائيلية التي بدأت من حي الشيخ جراح في القدس ووصلت إلى قصف المنازل في غزة، مخلفة ورائها مئات الشهداء وألاف المصابين.

من جهة أخرى، يخوض مطربا المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال أول بطولاتهما السينمائية فى فيلم سينمائي بعنوان (ديك العياط). وفي فيلمهما الجديد يجسد حمو بيكا وعمر كمال قصة شابين، أحدهما قادم من الإسكندرية والآخر من السويس للعمل في القاهرة، ويتقابل الشابين في موقف رمسيس، ويبدأ التعارف بينهما في مشاجرة، حيث يتشاجر حمو بيكا مع الناس في الشارع، وهنا يقوم عمر كمال بالتدخل لفض المشاجرة وتهدئته وإنهاء الخناقة، ومن هنا تبدأ الصداقة بين الشابين، ويبدأن رحلتهما في الفيلم .