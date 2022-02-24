حمو بيكا يتهم أعضاء نقابة الموسيقيين بالرشوة و النقابة ترد

أصدر مغني المهرجانات المصري حمو بيكا، بياناً، أكد فيه أنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام، يكشف فيه أسماء المرتشين في نقابة الموسيقيين والوقائع والتفاصيل التي تؤكد كلامه.

ويأتي بيان بيكا بعد تسريب مكالمة هاتفية بينه وبين شخص مجهول، يتهم خلالها أحد المسؤولين في نقابة المهن الموسيقية بالحصول على رشوة من أكثر من مطرب مهرجانات، من أجل تسجيل قيدهم بالنقابة.

بدورها أصدرت نقابة المهن الموسيقية بقيادة هاني شاكر، بيانًا صحفيا للرد على تصريحات مطرب المهرجانات حمو بيكا، واتهامه لبعض أعضاء النقابة بالحصول على رشاوي، من أجل الحصول على تراخيص.

وجاء نص البيان كالتالي: (النقابة كيان مؤسسي صلب ومتماسك، يعمل من خلال منظومة تنظيمية حاكمة، لكل أعماله والنقابة طوال الـ6 سنوات الماضية، حققت إنجازات لم يسبق أن تحققت من قبل بفضل مجهودات جميع أعضاء المجلس).

وأضاف البيان: (أي إدعاء على أعمال المجلس، أو على أحد أعضائه، بمناسبة كونه عضوًا مختارًا من الجمعية العمومية عامة أو الجهاز الإداري، فإن هذه الادعاءات محلها النيابة العامة، تناقش أدلتها ثبوتًا وعدمًا، وليس محلها مواقع التواصل الاجتماعي).

وتابع البيان: (النقابة حريصة كل الحرص على الدعم الكامل لتقديم كافة الدعم لجهات التحقيق لأستبيان الحقيقة جلية للجميع وفقنا الله جميعا لما فيه الخير).