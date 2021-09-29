حمو بيكا يفتح النار على محمد رمضان: (مشاهداته فييك!)

أثار مغني المهرجانات حمو بيكا، الجدل بعد ظهوره ضيفا مع برنامج (الترابيزة) الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر لمعروض عبر قناة (الشمس)، إذ صرح بأنه أهم مطرب مهرجانات حاليا في البلاد، موضحا رأيه في الفنان محمد رمضان كمغن.

قال بيكا خلال المقابلة: (أهم مطرب مهرجانات في مصر هو حمو بيكا، وأنه صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس، وأن أهم مطرب مهرجانات بعده هو (نور التوت).

وعن رأيه في غناء محمد رمضان قال: (بيأدي كويس، ومش بالصوت هو مؤدي) موضحا أنه يرى نفسه أكثر كفاءة في الغناء، ويحقق نسبة مشاهدات أعلى من رمضان.

وأضاف: (متكلمنيش عن واحد عنده في قناته 15 مليونا، استخدم الفانز بتاعه بتاع التمثيل للغناء تعالى نديله قناة من الصفر ينزل عليها أغنية، وأنا قناة من الصفر أنزل عليها أغنية، هنا نحكم).

وتابع: (هو بيمول الأغنية بتاعته بفلوس عشان تركب الترند، ومشاهداته نصها فييك لكن إحنا مش بنمول بفلوس)، لافتا إلى أن (هذه الطريقة ليست صحيحة في جلب المشاهدات).

وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت في يونيو/حزيران الماضي قرارا بمنع التعامل مع خمسة من مطربي المهرجانات الشعبية، وفي مقدمتهم حمو بيكا، وجاء نص البيان الذي صدر كالتالي: (قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة.. ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات).