حمو بيكا يكشف عن هديته لخطيبته بمناسبة الشهر الكريم

شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا جمهوره عبر موقع (انستجرام)، بصور هديته لخطيبته زوزو، وهي عبارة عن بوكس رمضان ويحتوي فوانيس ومصحف وشيكولاتة وتسالي أخرى، معلقة علي الصورة قائلا :( زوزو شمس حبيبة قلبي كل سنه وإنتٍ طيبة)، حسب موقع اليوم السابع.

و احتفل حمو بيكا، شهر مارس/آذار الماضي، بخطوبته وشارك جمهوره بصورة من الشبكة عبر حسابه على (فيسبوك).

وعلى الجانب الآخر حصل مطرب حمو بيكا على درع يوتيوب الذهبي، وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع (انستجرام)، بعد وصول الدرع له.