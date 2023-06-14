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حمو بيكا ينتظر مولوده الأول و هذه الأسماء المقترحة للطفل

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 14 حزيران / يونيو 2023 - 04:27
حمو بيكا و زوجته
حمو بيكا و زوجته

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عن حمل زوجته بمولودهما الاول بعد ثلاث سنوات من الزواج.

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وقال حمو بيكا خلال لقائه في برنامج (صبايا الشمس)، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد :( بعد 3 سنين مراتي حامل لأول مرة وفي الشهر الرابع، وطبعا فرحت لما عرفت الخبر).

وأضاف: (فرحتي هتبقى أكبر لما أشوف المولود، و لسه مش عارفين ولد ولا بنت...لو ولد هسميه فهد، ولو بنت هسميها تاج).

حمو بيكا و زوجته

هذا و كان مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا قد أثار الجدل في مصر  بسبب هديته لزوجته بمناسبة ذكرى ميلادها.

و أعد حمو بيكا احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى ميلاد زوجته، إذ أحضر لها قالبا كبيرًا من الكعك، وقدم لها هدية ثمينة عبارة عن سلسلة ضخمة من الذهب، ومشغولات ذهبية أخرى .

حمو بيكا و زوجته

 

 

 

كلمات دالة:حمو بيكا

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