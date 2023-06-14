حمو بيكا ينتظر مولوده الأول و هذه الأسماء المقترحة للطفل

أعلن مطرب المهرجانات حمو بيكا عن حمل زوجته بمولودهما الاول بعد ثلاث سنوات من الزواج.

وقال حمو بيكا خلال لقائه في برنامج (صبايا الشمس)، الذي تقدمه الإعلامية ريهام سعيد :( بعد 3 سنين مراتي حامل لأول مرة وفي الشهر الرابع، وطبعا فرحت لما عرفت الخبر).

وأضاف: (فرحتي هتبقى أكبر لما أشوف المولود، و لسه مش عارفين ولد ولا بنت...لو ولد هسميه فهد، ولو بنت هسميها تاج).

هذا و كان مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا قد أثار الجدل في مصر بسبب هديته لزوجته بمناسبة ذكرى ميلادها.

و أعد حمو بيكا احتفالية كبيرة بمناسبة ذكرى ميلاد زوجته، إذ أحضر لها قالبا كبيرًا من الكعك، وقدم لها هدية ثمينة عبارة عن سلسلة ضخمة من الذهب، ومشغولات ذهبية أخرى .