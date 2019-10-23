حمو بيكا يهدد نقابة الموسيقيين و هاني شاكر يقاضيه!

أكد نقيب الموسيقيين المصريين الفنان هاني شاكر، أنه سيقوم بتحرير بلاغ إلى النائب العام ضد (حمو بيكا) أمس الثلاثاء، لما قام به من تهديدات بإزالة نقابة الموسيقيين من على وجه الأرض.

وأضاف في تصريح له عبر قناة فضائية، أنه حرّر محضرًا ضد (حمو بيكا)، بعد تهديده نقابة المهن الموسيقية، لرفضها منحه ترخيص مزاولة المهنة.

وتابع: (وصلنا لهذه الدرجة من الإسفاف، أنا حزين على المستوى الذي وصلنا له في التعامل مع بعضنا البعض، فينبغي أن نتحلى بالأدب والأخلاق)، حسب موقع دنيا الوطن.

وأكد شاكر أن ما قام به بيكا يُعد بلطجة، مضيفًا أنه لا يصلح للغناء، لافتًا إلى أن المحامي سمير صبري تقدم ببلاغ ضده للنائب العام، وسوف تقوم النقابة بتقديم بلاغ ضده للنائب العام.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية منعت (حمو بيكا)، من الغناء بأسيوط في حفل زفاف كان سيقام داخل إحدى القاعات الجديدة في المدينة، على خلفية قرارها السابق بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات أو المطربين غير الأعضاء بالنقابة أو الحاصلين على تصاريح منذ صدور القرار.