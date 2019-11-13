حميد الشاعري يستعد لطرح ألبومه الجديد بعد سنوات من الغياب

بعد 13 عامًا من الغياب يستعد حاليًا الفنان حميد الشاعري لطرح ألبومه الغنائي رقم 18، وعقد مساء أول أمس الاثنين جلسة لتنفيذه مع مهندس الصوت هاني محروس في استديو ام ساوند,

ونشر محروس صورًا تجمعه بالفنان حميد الشاعري، وكتب: (نورت m sound ياكابو، بيتك بتاع زمان، وكان يوم زي العسل امبارح، أنامبسوط قوي أني مشارك في ألبومك، والألبوم دة هيكسر الدنيا)، حسب موقع مصراوي.

حميد أحيا مؤخرًا أولى حفلاته بعد غياب طويل، وقدم بالحفل الذي أقيم بالشيخ زايد مجموعة من أشهر أغانيه، ومنها (جلجلي) و(عيني).