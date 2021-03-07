شام الذهبي تشارك الصُورة الأولى لحبيبها الجديد...ثري خليجي؟

عادت إبنة الفنانة السورية أصالة نصري والتي تدعى "شام الذهبي" لتصدر الحديث من جديد بعد أن شاركت الصُورة الأولى لحبيبها الجديد.

شام شاركت صُورة وهي تحتضن أحدهم وارفقتها بأغنية والدتها "بين ايديك"، نالت الصُورة إنتشار كبير ضمن محاولة تخمين من هو الحبيب الجديد في حياة شام. وبحسب المتداول أن الشاب هو المدير العام لشركة "هلال جروب" والتي مقرها الرئيسي في دبي وتحت إدارة أفراد من الشعب الخليجي وهو ما وجه التخمينات حول أن حبيب شام هو بالفعل ثري خليجي.

يذكر أن إعلان علاقة الحب كان أولاً من خلال أصالة نصري التي حلت ضيفة مع الممثل أمير كرارة خلال برنامج حواري وأكدت أن ابنتها تعيش قصة حُب ستتكل بالزواج قريباً، وجاء بالتصريح تحديداً "شام ستتزوج قريباً والشاب على خُلق، وأنا أراه شابا مناسبا وعلى خُلق وأراهن على أنه سيسعد ابنتي"!

الإعلان وقتها أثار الجدل وسخرية الجمهور لأن شام كانت مخطوبة منذ فترة من الدكتور معتز نصيب الذي كان يعمل معها في نفس العيادة التجميلية نبعد أن درس الطب في عين شمس وتخصص لاحقًا في التجميل و الليزر والأمراض التناسلية ولديه عيادات تجميل في مصر.

وتم وقتها إعلان فسخ الخطوبة عن طريق صديق الفنانة أصالة "جو رعد" خلال إحدى المقابلات التلفزيونية بعد أن صرح "ما في عرس" عند سؤاله عن موعد زفاف شام، كما أضاف أن أصالة هي من أخبرته بذلك خلال إحدى الجلسات التي جمعتهما معاً.

يذكر أن شام سبق وأن تزوجت عام 2014 من شاب يحمل الجنسية المصرية يدعى "أحمد جوهر" على الرغم من معارضة والدتها ووالدها الذي لم يحضر الحفل، إلا أن علاقتها انتهت بعد حوالي 4 سنوات من الزواج و10 سنوات من العلاقة العاطفية ككل، وكان قد قيل وقتها أن السبب هو اختلاف طباع الثنائي، إذ أن شام تفضل أن تبقى بعيدة عن الأعين والمناسبات على عكس زوجها الذي هو مضطر للتواجد في عالم الأعمال بسبب عمله.

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