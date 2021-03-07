روان بن حسين تتعرض للتعنيف وتتخلى عن زوجها بقرار نهائي...والسبب "كان يا ما كان"!!

بعد حوالي الشهر تقريباً من الورشة السرية التي قامت بها الفاشنيستا الكويتية ها هي اليوم تطلق أول أعمالها الغنائية تحت إسم "كان يا ما كان".

العمل الجديد الذي اُطلق على طريقة الفيديو كليب كان بمثابة رسالة لكل إمرأة في العالم وهو ما أشارت إليه بين حسين في بداية الكليب بتعليق "إلى كل نساء العالم..لستن وحدكن".

الفيديو كليب حمل توقيع المخرج "ريشا سركيس" والذي سبق وتعاون مع عدة وجوه من العالم العربي من بينهم الفنان السوري ناصيف زيتون والنجمة العراقية رحمة رياض، ودارت فكرة العمل حول الرجل متقلب المزاج الذي تتراوح مشاعره بين الحب تارةً والغضب تارةً أخرى.

روان التي أبدت قدرات تمثيلية مميزة في العمل تمكنت من أن توصل مشاعرها ما بين الظلم والحُب والمسامحة واتخذت القرار النهائي بالعمل بأن تترك زوجها نهائياً كما فعلت بحياتها الشخصية.

إذ بالتحدث عن الحياة الشخصية شهدت الفاشنيستا الكويتية صراع شرس مع والد إبنتها الوحيدة رجل الأعمال الليبي "يوسف المقريف" الذي اتهمته بالخيانة ونقل مرض جنسي لها بسبب علاقاته المتعددة مع الفتيات ومن بينهن القاصرات.

كما وأضافت روان وقت إعلان طلاقها أن يوسف كان قد إغتصبها قبل الزواج وهو ما دفعها للزواج منه لفترة لم تتجاوز العام تقريباً بعد سلسلة من الفضائح والمشاكل التي إنتشرت عبر منصات التواصل الإجتماعي.

روان كانت قد واجهت دعوى قضائية من طليقها منذ مدة بعد أن تهجمت عليه في أحد الأماكن ومزقت ملابسة وسط ضرب من طرفها كما هو متداول، وقيل أنه تم تأجيل الجلسة التي كان من المتوقع أن تتم في دولة أجنبية بسبب جائحة كورونا والأوضاع الغير مستقرة التي أدت إلى إغلاق معظم المحاكم لفترة.

يذكر أن بن حسين كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد عودتها من إجازة كانت قد قضتها بجزر المالديف برفقة أحد أصدقائها المقربين منها، ومنذ عدة أيام تلقت الفاشنيستا الكويتية الجُرعة الأولى من لُقاح كورونا.

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