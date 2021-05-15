حنان ترك تتضامن مع الفلسطينيين: (هنفضل نعلم أولادنا أنها أرض محتلة)

أعلنت الفنانة حنان ترك عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني تجاه الأحداث الراهنة التي تمر بها حاليا، مؤكدة أن فلسطين في القلب.

وكتبت ترك، عبر حسابها على (ويتر): (قلبي مع كل أم وأب وعيلة فقدت حد من أحبابها.. فلسطين هتفضل في قلوبنا وهتفضل هي البوصلة اللي مينفعش فيها خلافات)، و أضافت: (هنفضل نعلم أولادنا أنها أرض محتلة لحد ما الحق يرجع لأصحابه.. فلسطين في القلب.. القدس عربية).

و تعود الفنانة حنان ترك للجمهور بفيلم (النداهة) في موسم عيد الفطر السينمائي حيث يعرض عبر موقع وتطبيق Storytel العالمي الذي يضم آلاف الكتب الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية بالإضافة إلى المحتوى الصوتي بمختلف أنواعه.

ويعيد (النداهة) الفنانة حنان ترك، للجمهور، وتدور أحداثه في قرية ريفية، حيث يقوم الفنان هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته (فريدة) التي تلعب دورها الفنانة حنان ترك، في أجواء من الرعب والتشويق ولا تخلو من الخيط الرومانسي.

فيلم (النداهة) من تأليف وإخراج خالد المهدي؛ ومن بطولة حنان ترك، هاني عادل، عمرو القاضي ولبنى ونس، وعدد من النجوم الشباب.