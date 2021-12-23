حنان ترك تطلب الدعاء بعد إصابتها و عائلتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة حنان ترك إصابتها و عائلتها بفيروس كورونا، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع (تويتر) قائلة بتغريدة : (الحمدلله على أقدار الله.. أسالكم الدعاء أنا وجوزي وابني كورونا).

يذكر أن حنان ترك، كانت قد أعلنت اعتزالها التمثيل على الهواء في أغسطس/آ ب عام 2012، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه (أنا والعسل) المعروض آنذاك عبر قناة (الحياة).

وبعدها ابتعدت حنان ترك عن الإعلام، وعن مواقع التواصل الاجتماعي وحذفت جميع صورها عبر (إنستجرام) قبل أن تعود مجددا عام 2018 وتشارك جمهورها مجموعة صور لها أمام البحر ووسط الطبيعة و برفقة ابنائها.