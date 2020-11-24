حنان ترك في أحدث ظهور بعد غياب عامين والجمهور يستقبلها بحفاوة (صورة)

أطلت الفنانة المعتزلة حنان ترك من جديد عبر حسابها على موقع تويتر، وذلك بعد غياب طويل وانقطاع عن التفاعل عبر السوشال ميديا استمر لعامين، ليفاجئها الجمهور بكم كبير من عبارات الترحيب والحب خلال تعليقاتهم على أحدث صورها.

وفي أحدث ظهور لها، نشرت حنان ترك أحدث صورة لها وهي جالسة أمام البحر عبر حسابها على تويتر وتركت تعليقًا قالت فيه: " العبرةُ لَيسَت بِالزِّحَام ولَا بعددِ السَّائلِين، ..وَإنَّمَا بِركن دافئٍ مُنطوٍ فِي ثَنايَا رُوحِك.... تَلجأُ إليهِ كلَّما أحسَستَ مِنَ العَالمِ فَزَعًا !".

ولاقت صورة حنان ترك تفاعلًا لافتًا من محبيها، حيث أشادت العديد من التعليقات بجمال إطلالتها فكتبت لها إحداهن: "قمر ربنا يسعدك"، في حين دعا لها الجميع بالثبات على حجابها وابتعادها عن الفن، فكتب لها أحدهم: "ربنا يثبتك ويقويكي يا رب ومتبقيش زي اللي استحبوا العمى بعد الهدى".

الجدير بالذكر أن حنان ترك اعتزلت الفن نهائيًا بعد آخر أعمالها الفنية مسلسل "الأخت تريز" في عام 2012، وقامت في عام 2018 بحذف جميع صورها، ومن أشهر أعمالها مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، "سهر الليالي"، "جاءنا البيان التالي" وغيرها من الأعمال الأخرى.

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