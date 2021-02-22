حنان ترك في أحدث ظهور على إنستغرام  في ذكرى زواجها (صور)

شاركت الفنانة المصرية حنان ترك أحدث صورها مع الجمهورعبر حسابها على موقع إنستغرام، وظهرت في الصور وهي برفقة زوجها احتفالًا بمرور 9 سنوات على ذكرى زواجهما.

وحرصت حنان ترك على توثيق اللقاء الأول الذي جمعها مع زوجها قبل 9 سنوات من خلال تعليق قالت فيه: "زي النهاردة من 9 سنين كان أول مرة نشوف بعض، أحلى سنين عدت وإن شاء الله اللي جاي أحلى".

الجدير بالذكر أن الفنانة حنان ترك ابتعدت عن الفن قبل حوالي 8 سنوات والتزمت منذ ذاك الحين بارتداء الحجاب، وفي نفس الوقت ترددت بعض الأنباء مؤخرًا عن نيتها العودة للتمثيل من جديد بعدما عُرض عليها عدد من السيناريوهات.

وفي الحقيقة عندما سُئلت حنان ترك حول حقيقة عودتها للتمثيل، أكدت في إحدى المرات أنها من الممكن أن تعود إلى التمثيل ولكن من خلال صوتها فقط، مؤكدة أن عودتها للتمثيل كما في السابق أمر غير محبب بالنسبة لها.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: