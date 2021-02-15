المهرة البحرينية تحتفل بخطوبتها في يوم الحب..وهذه هديتها الفاخرة من العريس(صور وفيديو)

اجتاحت يوم أمس الفنانة المهرة البحرينية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت اهتمام المتابعين وذلك بعد أن شاركت بعض الصور لها برفقة شاب لم تكشف عن ملامحه، ليتضح لاحقًا أنها لقطات من خطوبتها، خاصة وأن صديقاتها علّقن لها بـ"مبروك".

وأطلت المهرة يوم أمس في احتفالية يوم الحب وهي تستند على ظهر رجل حرصت على إخفاء ملامحه، وعلقت من خلال إنستغرام: "شكرًا ليكم بس أنا لسه مستحية"، وأضافت: "أنا وأحن قلب ممكن يقابلك".

وعن هوية العريس وردًا من المهرة البحرينية على العديد من المتابعين الذين انتابتهم الفضول للتعرف على صاحب الحظ السعيد، علقت قائلة: "لا يهم من يكون الرجل..لكن المهم أن يكون هناك سند وأمان".

كما نشرت المهرة مقطع فيديو استعرضت فيه الهدايا التي قدمها لها خطيبها بمناسبة عيد الحب والتي كانت عبارة عن ساعة رولكس وحقيبة تحتوي على نصف كيلو من الذهب.

الجدير بالذكر أن المهرة البحرينية كانت قد تزوجت سابقًا من المنتج الكويتي عادل المسلم في عام 2016 ورزقت منه بطفل واحد، ولكن انتهى هذا الزواج بعد أن تم القبض على المسلّم والحكم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية غسيل أموال واتجار في الممنوعات.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: