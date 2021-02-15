حورية فرغلي تطمئن جمهورها برسالة صوتية بعد عملية جراحية خطيرة في أنفها

طمأنت الفنانة المصرية حورية فرغلي الجمهور على حالتها الصحية، بعد خضوعها لعملية جراحية خطيرة في أنفها في إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

حورية فرغلي توجه رسالة صوتية لجمهورها بعد خضوعها لعملية جراحية

ومن خلال موقع "البوابة" وجهت الفنانة حورية فرغلي رسالة صوتية من داخل المستشفى في أمريكا، وقالت: "أطمئن كل الناس بأنني أجريت العملية الأولى، كانت صعبة شوية، وتحملت الألم، وأخضع حاليا لجلسات أكسجين، ثم سأجري العملية الثانية بعد أسبوعين، يليها العملية الثالثة".

وتابعت: " لم أكن أعلم أن كمية الناس هذه كلها تحبني، ولم أكن أعلم أنني مهمة بالنسبة للناس لأنه لم يكن هناك أحد يسأل علي، وأعدكم أن أكون دائمًا عند حسن ظن الجميع..ربنا يخليكوا ليا أنتو دايمًا بتدعموني".

حقيقة اعتزال حورية فرغلي بعد العملية الجراحية في أنفها

نقلت مصادر ووسائل إعلام مصرية أنباء عن نية حورية فرغلي الابتعاد عن الساحة الفنية لفترة طويلة بعد خضوعها لهذه العملية الجراحية، خاصة وأن نتائج الجراحات الثلاث التي خضعت لهم لا زالت غير مضمونة النتائج، وحول احتمالية اعتزالها التمثيل كان رد فرغلي أن الأمر يتوقف على نتائج العملية، ولكن الأكيد أنها ستختفي لفترة طويلة نسبيًا وذلك إلى حين تعافيها تمامًا.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: