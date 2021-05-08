حنان مطاوع تدافع عن (القاهرة كابول) و تؤكد انها لاتخشى التهديدات!

عبرت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل (القاهرة كابول) وكشفت أسباب حماستها للإشتراك في بطولة العمل، ومن بين تلك الأسباب كان السيناريو وأهمية المسلسل.

و ردت مطاوع على بعض الانتقادات التي وجهت للمسلسل من خلال الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، وقالت أثناء لقاء لها مع الإعلامية سارة الدندراوي في برنامج (تفاعلكم) أنها تعتقد أن الرسائل جاءت مباشرة من أجل التأثير في الناس، حسب موقع في الفن.

و قالت الفنانة المصرية حنان مطاوع إنها لا تخشى التهديدات بسبب مشاركتها في المسلسل، قائلة أن الفنان مثل المحارب ولا يجوز أن يخشى من قول كلمة الحق، ففي بعض الأحيان تكون مهمة الفنان تنويرية وترفيهية ولكن في أوقات أخرى تكون مهمته أن يدافع وينشر الحق.



الجدير بالذكر أن مسلسل (القاهرة كابول) من بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام على.