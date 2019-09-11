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حنان مطاوع ترزق بمولودتها الأولى و تطلق عليها هذا الاسم

منشور 11 أيلول / سبتمبر 2019 - 03:05
حنان مطاوع و زوجها
حنان مطاوع و زوجها

نشرت الفنانة حنان مطاوع، على حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات (انستجرام)، من داخل غرفة العمليات، بعد ولادة ابنتها الاولى (أماليا)، برفقة زوجها ووالدتها الفنانة القديرة سهير المرشدي، وعلقت على الصورة قائلة: (من فتره زمنية قريبة، ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هديه من رب العالمين، وهي إبنتي أماليا، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس)، وأوضحت معنى اسم مولودتها،:(على فكره أماليا اسم مصري قديم، فرعوني معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك).

 


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