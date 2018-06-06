حنان مطاوع

عبرت حنان مطاوع عن انزعاجها من حذف بعض مشاهدها من مسلسل الرحلة خلال عرض الحلقات عبر شاشة قناة DMC، مؤكدة أنها تتابع ردود أفعال الجمهور عقب كل حلقة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي.

وقالت حنان مطاوع إن حذف المشاهد ليس أمرًا مقصودًا، وإنما تقوم به القناة بسبب كثرة الإعلانات مقارنة بالوقت المخصص لبث الحلقة، فتضطر في النهاية لحذف اللقطات، مشددة أن اللقطات المحذوفة لا تتضمن ألفاظًا بذيئة أو مشاهد خادشة للحياء.. وذلك بحسب تصريحاتها لموقع "النهار".

وأكدت النجمة المصرية أن حذف تلك اللقطات يزعجها لأن العمل الدرامي كي يكتمل في ذهن المشاهد يجب أن يشاهد الأحداث كاملة من دون فقد أي جزء، حتى يستطيع تقييمها، وحتى يكتشف التطورات الجديدة التي تقدمها له كل حلقة.

واعترفت حنان مطاوع في تصريحاتها لصحيفة "الوطن" أنها استلهمت أداءها لشخصية كريمة التي تعاني من إصابتها بسرطان الثدي، من ذكريات إصابة والدها بالمرض قبل أشهر قليلة من وفاته، ولفتت إلى أنها قامت ببحث مفصل حتى تجسد الحالة التي تشعر بها المريضة، من حيث الشكل والإحسس بالألم والأعراض الواضحة له.

مسلسل الرحلة من بطولة باسل خياط ووليد فواز وريهام عبد الغفور ومي سليم ومن إخراج حسام علي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول مجموعة أشخاص شاءت الأقدار أن يلتقوا على متن رحلة طائرة تحمل الرقم (710)، وجمعت الظروف بينهم في أن كل منهم يكتم سر ما ويخفيه، ولكن تتلاقى خطوطهم وحكاياتهم في مصير واحد.

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