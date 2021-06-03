حورية فرغلي تبشر جمهورها: (أنا زي الفل و داخلة على شغل كتير!)

خرجت الفنانة حورية فرغلى على متابعيها بـ(لايف) على صفحتها الشخصية بموقع (فيسبوك)، لتوجه الشكر لكل الجمهور الذي دعمها ودعا لها طوال فترة سفرها من أجل إجراء العمليات الجراحية فى أنفها بأمريكا، وأيضاً بعد عودتها، وطمأنت المتابعين على حالتها الصحية وآخر تطوراتها.

وقالت حورية، في مقطع فيديو: (كل سنة وانتوا طيبين، ميرسي أوي على كمية الرسائل اللي عمالين تبعتوهالي، شكراً على دعمكوا ليا ودعواتكوا وسؤالكوا عليا طول وأنا مسافرة وحتى بعد ما رجعت).

وتابعت:(أما تطورات العلاج والنقاهة، فعاوزة أقولكوا إن أنا زي الفل.. الدكتور مبسوط جداً وأنا مبسوطة جداً، حاستي الشم والتذوق رجعولي تاني، وصوتي مبقاش مخنف وبقيت أنام وأنا بتنفس من مناخيري).

وأضافت حورية: (الحمد لله يا رب، ربنا رجعلي النعمة دي تاني، أنا بس بحب اطمنكوا إن أنا زى الفل وعندى كمية طاقة كبيرة أوي وأنا داخلة على شغل كتير، هتبقى مفاجأة بالنسبة ليكوا وأنا دايما معوداكوا أن مش بعمل حاجة عادية).

يذكر أن الفنانة عادت إلى القاهرة، منذ أيام، بعد تواجدها في أمريكا لعدة أشهر خضعت فيها لأربع عمليات جراحية في الأنف لحل الأزمة الصحية التي كانت تعانى منها وبالفعل نجحت العمليات وعادت إلى مصر مؤخرا.

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد تعرضت لحادث سقوطها من على ظهر الخيل، ما أدى إلى حدوث كسر في الأنف وهذا سبب لها مشاكل صحية لمدة سنتين.