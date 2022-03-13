حورية فرغلي وتصريحات صادمة.. منزل مسكون بطفلين وشقيقة سيئة

حلَّت الفنانة المصرية حورية فرغلي ضيفة في برنامج "حبر سري" مع الإعلامية المصرية أسما إبراهيم، وكشفت العديد من التفاصيل الصادمة حول حياتها الشخصية حتى أن بعضها أثار رعب جمهورها.



حورية فرغلي تتحدث عن منزلها المسكون



كشفت حورية فرغلي أن منزلها مسكون ويتواجد برفقتها طفلين أحداهما فتاة والأخر صبي وذلك خلال فقرة "قارءة التاروت"، حيث جلست أمامها العرافة ببطاقتها التي تحمل رموز معينة وهي تسرد لها تفاصيل صادمة لم تنفها الفنانة.

أشارت فرغلي أن الطفلة تتميز بشعرها الأسود القصير كما أنها تجلس على طاولة السفرة، بينما الصبي يرتدي دائمًا شورت وفانيلة، ولفتت أنهما في نفس العمر.

وحينما سألتها العرافة حول إذا ما كان الطفلين يتمتعان بملامح عربية أم أجنبية، أكَّدت أنهما عربيان بسبب شعرهما الأسود.

وأوضحت العرافة أن تواجد الطفلين في منزل فرغلي يعرقل سير حياتها؛ إذ أن شخص ما سلَّطهما عليها. من جهة أخرى، كشفت فرغلي أن الطفلين لا يؤذيانها، وقالت: الاثنين لا يتحدثون معي ولكن بيهزروا معايا، بيخبطوا على الباب ويفتحوه، ولكنهما غير مؤذيين".

حورية فرغلي تكشف إصابتها بالسحر بعد مسلسل "ساحرة الجنوب"

أشارت حورية أنها تؤمن بالسحر، وسردت قصة وقعت لها في الماضي، فبعد أدائها المبهر في مسلسل "ساحرة الجنوب" أعياها المرض وفقدت الشهية ولم يَعرف الأطباء ما علتها، وفي إحدى المرات قدمت صديقتها لزيارتها ونزلتا للصالة، حينها لاحظت فرغلي أن تراب إحدى النباتات فوضوي وغير مرتب، وبينما تحاول إصلاحه وتعديل مظهره عثرت على ورقة ملفوفة على شكل مثلث.

وقررت فرغلي فتح الورقة، وكان مكتوب بها: "حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويوقف زواجها وحملها ورزقها"، حينها استدعت العديد من الأشخاص لفك السحر ولجأت للقرآن.

حورية فرغلي تتحدث عن أختها من والدها



كشفت فرغلي أن أختها من والدها قاطعتها لأنها لا تريد أن ينصحها أحدهم وبسبب الغيرة أيضًا، كما أشارت أنها تتحدث عنها بطريقة سيئة وهو ما أدى إلى مشاكلهما.



