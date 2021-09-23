حورية فرغلي ترقص على أغنية روبي "حتة تانية" في كواليس مسلسلها الجديد

عادت الفنانة المصرية حورية فرغلي بقوة إلى الساحة الفنية عقب خضوعها لعملية تجميلية لأنفها، ويبدو أن الطاقة الإيجابية وروحها المعنوية العالية ملأت كواليس مسلسلها الجديدة "أيام وبنعيشها".

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحورية فرغلي جالسة على كرسي المكياج بينما تتمايل على أنغام أغنية "حتة تانية" للفنانة "روبي"، وبدا عليها السعادة والانسجام.

يذكر أن فرغلي قد أعلنت تصوير مسلسل تلفزيوني جديد بعنوان "إيام وبنعيشها"، العمل من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، ويشارك في دور البطولة كل من شيري عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، ومحمود حجازي، وحجاج عبدالعظيم.

حورية فرغلي بإطلالة جريئة من مهرجان الموريكس دور

أطلّت فرغلي على جمهورها في مهرجان الموريكس دور لعام 2021، حيث عُدَّ الظهور الأول من نوعه لها بعد الفترة العصيبة التي عانت منها بسبب وضعها الصحي والعمليات الجراحية التي خضعت لها.

واختارت إطلالة جريئة ومُثيرة مُرتديةً فستان أسود سترابلس مكشوف منطقة الصدر، وجاء بفتحة طويلة تصل لأعلى الفخذ مستعرضةَ ساقها، حيث اعتبرها البعض قد تجاوزت الحدود ورأوا أن إطلالتها جريئة وغير ملائمة.