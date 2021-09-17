حورية فرغلي بإطلالة جريئة من مهرجان الموريكس دور!

أطلت الممثلة المصرية حورية فرغلي على جمهورها من خلال مهرجان الموريكس دور بدورته الجديدة لعام 2021 بعد سنوات الانقطاع بسبب الأحوال السياسية في لبنان.

الممثلة المصرية حورية فرغلي كانت إحدى المدعوات للمهرجان وتم تداول فيديو للحظة وصولها للسجادة الحمراء أظهرها بفستان أسود من دون أكمام ومكشوف من منطقة الصدر مع فتحة في طويلة في أسفل الفستان.

إطلالة حورية فرغلي اعتبرها البعض جريئة وغير ملائمة في حين أن الأغلب أعجبتهم إطلالة الممثلة المصرية وعبروا عن ذلك من خلال التعليقات المختلفة عبر منصات التواصل الإجتماعي.

يذكر أن ظهور حورية فرغلي على السجادة الحمراء هو الأول من نوعه بعد الفترة العصيبة التي مرت بها خلال الفترة الماضية بسبب وضعها الصحي والعمليات التي خضعت لها لإصلاح ما يمكن إصلاحه نتيجة الأخطاء الطبية المتراكمة.

إصابة حورية فرغلي !

حورية فرغلي كانت منذ سنوات قد تعرضت لحادث أثناء ركوب الخيل بعد أن سقطت وسقط فوقها الحصان مُسبباً لها تشوهاً في الأنف وديسك في فقرات الظهر. الممثلة المصرية لجأت لطبيب التجميل لمساعدتها، إلا أنه سبب لها خسارة في حاسة الشم ومن بعدها فقدت حاسة الذوق وتشوه شكل أنفها تماماً.

حورية بقيت لسنوات غير قادرة على الشم والتذوق إضافةً إلى تعرضها للتنمر وتشبيهها بـ مايكل جاكسون مما دفعها للإبتعاد والعزلة لفترة طويلة كانت ترفض فيها حتى النظر في المرآة أو التكلم مع أي شخص.

الممثلة المصرية كانت قد تلقت مساعدة طبية من الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما ساعدها على العودة مُجدداً بحثاً عن الأمل الذي فقدته نتيجة الضغوطات التي واجهتها خلال الفترة الماضية، وبالفعل توجهت إلى المستشفى وبدأت العلاج عن طريق الخضوع لسلسلة من العمليات الجراحية التي ساهمت في تحسين شكل أنفها بشكل كبير جداً.

فرغلي عادت إلى نشاطها الفني مُجدداً من بعد العلاج وتستعد للمشاركة في عمل تمثيلي جديد كما أنها أطلقت مبادرة منذ أيام لدعم المواهب الشابة من جمهورها كجزء من رد الجميل بعد الدعم الذي قدموا لها خلال الفترة العصيبة.

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