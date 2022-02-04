حورية فرغلي تطل على متابعيها بأبهى إطلالاتها

نشرت الفنانة حورية فرغلي ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات (إنستغرام).

وظهرت حورية فرغلي باطلالة جذابة، وكتبت من خلال صورتها معلقة: (لكل إنسان منّا ضحكته التي تُميّزه وتُزّين بها ثغره).

و كانت حورية فرغلي قد حرصت على توجيه رسالة إلى المتنمرين عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي قائلة :(السوشيال ميديا آخر 3 سنين كان فيها تنمر غير طبيعي والكلام الذي يكتب كان يدبح وشبهوني بمايكل جاكسون، وكنت أرد إن الناس كانت بتحب صوته مش يبصوا على شكله، وأنا المهم شغلي).

يذكر ان الفنانة تعمل حاليا على أحدث أعمالها (أيام) و الذي تجسد فيه شخصية الفتاة الشعبية التي تجسدها في العمل.

يًذكر أن مُسلسل (أيام) وهو من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلي، شيري عادل، أحمد صفوت، سلوي خطاب، محمود حجازي.