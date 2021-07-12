حورية فرغلي تكشف تبنيها طفلين.. لكن ترفض رؤيتهما لهذا السبب!

حُرمت الفنانة المصرية حورية فرغلي من إنجاب الأطفال بسبب إصابتها بورم في الرحم، إلَّا أن ذلك لم يمنعها من تجربة شعور الأمومة.

كشفت حورية فرغلي عن تبنيها طفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تكفَّلت في الإنفاق عليهما منذ سنوات، لكنها لا تزورهما بصورة مستمرة بل على فترات متباعدة، فهي لا تتحمل رؤيتهما وهما وضع صحي صعب، كما أنهما يرفضان رؤيتها وهم في ذلك الوضع كذلك.

وأشارت أنها تبنت سابقًا ابن مساعدة لها في المنزل من جنسية غير مصرية، فقد كانت الأخيرة تنوي إجهاض الطفل بعدما حملت به من رجل غريب هرب وتركها لوحدها، إلَّا أن فرغلي رفضت ذلك وتعهدت بتربيته والإعتناء به.

وكشفت فرغلي أن بعد ولادة الطفل سجُِّل باسم سائقها الخاص رغم أنه ليس والده الحقيقي، وحينما شعرت المساعدة العلاقة الوثيقة التي تربط فرغلي بطفلها، قررت الهرب إلى بلادها وأخذته معها بعد كل ما قدمته لها.

حورية فرغلي تستأصل رحمها

أُصيبت حورية خلال السنوات القلية الماضية بأورام ليفية في منطقة الرحم وكان الحل الوحيد هو استئصال الرحم لتتخلى بذلك عن حلمها بالأمومة وتكوين عائلة.

ارتفاع نسبة التبني بعد مسلسل "ليه لأ"

يجدر الإشارة إلى أن الإقبال على كفالة الأطفال اليتامى زاد بشكل ملحوظ بعد عرض مسلسل "ليه لأ" في موسميه الأول والثاني، والذي تدور أحداثه حول قضية التبني، حيث تنقلب حياة طبيبة العيون ندى رأسا على عقب عندما يلقى على كاهلها مسؤولية إنقاذ حياة طفلة رضيعة وتواجه صعوبات كثيرة بالإضافة إلى علاقتها بالطفلة نفسها.

العمل من بطولة منى شلبي بدور الدكتورة ندى، وأحمد حاتم بدور المهندس صلاح، ومراد مكرم بدور خالد، ومها أبو عوف بدور والدة صلاح، وغيرهم من نجوم مصر.

وكشف وزارة التضامن المصرية عن تلقيها أعداد غير مسبوقة من طلبات كفالة الأطفال، حيث تخطى العدد 2700 طلب، وهو أكبر عدد طلبات كفالة تم تقديمه في عام واحد في تارخ الوزارة. حسب موقع "جوو2فن".