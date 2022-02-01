حورية فرغلي تكشف تكلفة عمليات أنفها.. لجأت لبيع فيلتها!

أطلَّت الفنانة المصرية حورية فرغلي ضيفة في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلاميو لميس الحديدي، وتطرَّقت للحديث عن مواضيع شتى من بينها العمليات التجميل التي خضعت لها بسبب الحادثة المؤلمة التي أدَّت إلى تهشيم أنفها والمعاناة التي لحقتها من أقرب الناس لها.

حورية فرغلي تكشف تكلفة عمليات تجميلها

كشفت حورية فرغلي أنها خضعت لأكثر من 17 علمية تجميلية لإصلاح أنفها المهشم نتيجة سقوطها على وجهها من ظهر الحصان، وكلفها ذلك ما يقرب الخمس ملايين جنيه مصري حتى أنها عملت على بيع فيلتها لتسديد التكاليف، فهي لم تلجأ لوالديها في أي شي.

حورية فرغلي والحادثة التي أدت لتهشم أنفها

وتحدَّثت فرغلي عن المعاناة التي تعرَّضت لها وأدَّت إلى تغيير حياتها، فقد كانت تركب حصانًأ دون لجام أو سرج، وأثناء ربط شعرها سقطت على وجهها أدى إلى تهشيم أنفها وإصابتها بانزلاق غضروفي.

وأضافت: "قالولي إزاي تحطي عظمة في مناخيرك، والمسمار كان كبير، واضطريت أشيلهم تاني بسبب التلوث الناشئ عن المسمار وذهبت للندن أزلت العظمة والمسمار، ومع الوقت بدأت أظبط ما حدث".



حورية فرغلي والجفاء التي تعرضت له من أقرب الناس لها

أشارت حورية عن العديدين ابتعدوا عنها بعد الحادثة الأليمة رغم العلاقة التي تجمعها بهم والتي قد تصل لـ15 عامًا، ومساعدتها بعضهم في الزواج، حيث قالت "كلهم اختفوا لما وقعت".

وعللت فرغلي ذلك أنهم قد ظنوا أن مع تهشم أنفها فإن مسيرتها الفنية قدانتهت ومعها تنتهي مصلحتهم الشخصية، لكنها أكَّدت على رجوعها من جديد بأعمال قوية بعدما تخضع لآخر عملية تجميلية في أنفها.