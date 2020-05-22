حياة الفهد تقاضي كل من يلفق شائعات بخصوص تمويل (أم هارون)

أعلنت الممثلة الكويتية حياة الفهد، أنها ستلجأ إلى القضاء بسبب مزاعم بعض وسائل الإعلام، أن نجل شخصية عربية بارزة يمول مسلسل (أم هارون)، مؤكدة أنها ستُلاحق كل من يلفق شائعات حول مسلسلها الذي أثار الجدل منذ أول يوم من عرضه.

ونشرت الفهد بياناً عبر صفحتها الرسمية على (انستجرام) تؤكد خلاله أن إنتاج المسلسل حصريا لمجموعة (إم بي سي) وأن منفذ العمل هما (مؤسسة الفهد للإنتاج الفني) وشركة (جرناس).

وكتبت حياة الفهد قائلة: (بخصوص ما يتم تداوله عبر الوسائل المرئية أو السمعية من إحدى المحاميات أن ابن أحد الشخصيات في الدول العربية البارزة داعم لمسلسل #ام_هارون عار عن الصحة نهائيا)، حسب موقع دنيا الوطن.

وأضافت: (المسلسل إنتاج حصري لمجموعة ام بي سي ومنفذ العمل مؤسسة الفهد للإنتاج وشركة جرناس فقط لا غير ولا يوجد أي تمويل آخر للعمل نهائيا).

وتابعت: (المسلسل لم يعرض على تلفزيون الكويت لا كعرض شراء أو كمنتج منفذ ولم يصور في دولة الكويت نهائيا).

واختتمت الفهد بيانها قائلة: (أي جهة إعلامية أو شخصية تقوم بتلفيق إشاعات ستقوم مؤسسة الفهد للإنتاج الفني برفع قضايا عن كل مدع وعن كل إشاعة).

