خاتم زفاف بقيمة نصف مليون دولار..شاهدوا الصور الأولى من حفل ديبيكا ورانفير سينغ!

رانفير سينغ وديبيكا بادوكون

وأخيرًا بعد طول انتظار أقيم حفل زفاف نجوم بوليوود ديبيكا بادوكون ورانفير سينغ في أجواء ساحرة على بحيرة كومو الإيطالية، وذلك بحضور الأهل والأصدقاء المقرّبين لهما، وأكّد رانفير ذلك بعد مشاركته لبعض الصور المذهلة عبر حسابه على موقع تويتر.

وكان قد تم إقامة حفل الزفاف يوم الأربعاء الماضي في الـ15 من نوفمبر، وبحسب صحيفة "الهند اليوم"، فإن النجمان اختارا فيلا على شواطئ بحيرة كومو الإيطالية مكانًا للإحتفال والذي تنوعت أشكاله بحسب عادات وتقاليد كل من العروسان تعبيرًا عن إرثهما وجذورهما.

وفيما بعد قام كل من الأهل والأصدقاء بتقديم الهدايا والمباركات للأزواج، بالإضافة إلى الجواهر التي تقوم والدة العريس بتقديمها لزوجة ابنها بالإضافة إلى بعض الملابس أيضًا والتي هي جزء من العادات المتعارف عليها لديهم.

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قد سلّطوا الضوء على إحدى الصور التي تظهر فيها خاتم زفاف ديبيكا الألماسي، والذي تم تقدير سعره بما يقارب النصف مليون دولار أمريكي، بينما ارتدى رانفير خاتم بسيط من الذهب.

الجدير ذكره أن الثنائي رانفير وديبيكا سيكون لهما حفلان استقبال في الهند، الأول في مومباي، والآخر في مسقط رأس ديبيكا في مدينة بنغالور الهندية وذلك في تاريخ الـ20 والـ21 من نوفمبر 2018..