خالد الفايد آتى لاختيار نانسي عجرم فغير تامر حسني رأيه

خالد الفايد

اراد الطفل من صعيد مصر خالد الفايد ان يوصل رسالة حب لزميلته على مقاعد الدراسة فتوجه لبرنامج " ذا فويس كيدز" لأنه يخجل أن يعبر لها بحكم العادات والتقاليد بأن غنى "سهرت الليل" لجورج وسوف.

خطط خالد أن يختار نانسي عجرم لأنه تلهمه إلا أنه تعرض لضغط كبير من تامر حسني وطلب منه أن يختاره بشدة وطلب منه أن يثبت " صعيديته" فختار تامر بالآخر مستغنيًا عن خطته الأولى.

احتال تامر حسني على خالد بان طلب منه أن يختار بالحظ اسم من 3 اسماء في ظروف مختلفة ليكشف تلاعبه الفنان كاظم الساهر بأن كتب اسم تامر على الظروف جميعها.