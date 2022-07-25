خالد زكي يكشف تدهور أحواله المادية..ويلقي اللوم على المنتجين

تحدَّث الفنان المصري خالد زكي عن طريقة معاملة جيله من الفنانين من قبل المخرجين، والتهميش الذين يواجهونه في الوسط الفني، كما تطرَّق لموضوع أزماته المالية التي واجهها خلال حياته، فقد التزم الصمت إزائه خوفًا من صورته أمام جمهوره.

خالد زكي يكشف تدهور أحواله المادية

حلَّ خالد زكي ضيفًا في برنامج "ليالي TeN" مع الإعلامية بوسي شلبي، وأشار أن المنتجين لا يملون جيله من الفنانين أهمية كما كان يحدث في الماضي، فقد شارك في العديد من الأعمال في السابق كانت توظف فيها أدوار مهمة وجيدة للممثلين كبار السن.

وطالب زكي بالتدخل فيما يعانيه الفنانين من غلاء المعيشة، إذ عاتب المنتجين لعدم تقديرهم المادي لهم، وقال نبرة قهر: "يجب صيانة الفنانين من جيلنا عشان منموتش واحنا مش معانا مليم.. لابد أن نكرم ماديا وأدبيا حتى نجد فلوس للعلاج".

وكشف أنه لا يملك رصيدًا في البنك؛ حيث كان يسير على مبدأ "اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب"، فكان يحاول على الدوام بإسعاد من حوله، بينما لم يفكر بتأمين مستقبله.

ولفت إلى أنه لجأ في إحدى المرات إلى بيع سيارته عام 2011 بسبب تدهور حالته المادية، مُشيرًا إلى أنه لم يشترِ واحدة جديدة إلى الآن، فهو يستخدم سيارة زوجته.

وأكَّد أنه لا يريد الموت مديونًا غير قادر على تأمين علاجه، قائلًا: "أنا لحد دلوقتي بركب عربية مراتي مش قادر أجيب عربية بفكر إن الفلوس اللي ممكن أجيب بيها عربية أقدر اصرفها في الأكل والالتزامات وبحس بقهر من جوايا على الأحوال المادية بالنسبة لجيلنا ومش عايز أموت مديون ومش معايا تمن العلاج".

خالد زكي ينفي تدهور حالته الصحية

وفي وقت سابق، انتشرت شائعات بشأن تدهور حالة زكي الصحية، حينها خرج عن صمته مؤكدًا إنه يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أزمات صحية، وأنه فوجئ بهذا الأمر.

ووصف زكي هذه الأقاويل بالشائعات التي يطلقها أناس ليس لديهم ضمير أو مسؤولية مجتمعية، بأن يلحقوا الضرر بالأخرين دون داعي ودون سبب، معلقا:"الناس دي بتعمل ليه كده، أنا بخير ومستغرب من الشائعات دي".

و كان الفنان الكبير خالد زكى قد حقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة ماجدة زكي ، و للمخرج الكبير مجدي أبو عميرة.

