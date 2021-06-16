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خالد سامي في غيبوبة من جديد.. وزوجته تكشف آخر تطورات صحته

منشور 16 حزيران / يونيو 2021 - 07:04
خالد سامي
خالد سامي

تعرَّض الفنان السعودي خالد سامي لوعكة صحية شديدة في نهاية شهر رمضان الماضي نُقل إثرها إلى مستشفى الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، حيث اأصيب بضيق وصعوبة في التنفس.
وكشفت زوجة خالد سامي أن زوجها ما يزال راقدًا في غيبوبة داخل العناية المشددة، إلًّا أن حالته الصحية في تحسن.
وشاركت عائدة العتيبي تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، جاء فيها: "للاطمئنان عن حالة خالد سامي مازال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله".

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وفي تصريح لها لقناة العربية، أشارت العتيبي أن زوجها واجه صعوبة كبيرة في التنفس ما أدى إلى نقله للمشفى للحصول على العلاج المناسب.
من جهته، شاركت تركي ابن خالد سامي صورة لوالده على "تويتر" أرفقها بتعليق: "فلاش باك قبل ٤ سنوات، الله يقومك بالسلامة يا ابوي ياحبيبي كنت ولازلت بطلي احبك من صميم قلبي وماراح افقد الأمل ابدًا".


وتأتي هذه الأحداث المؤسفة بعدما خضع خالد سامي إلى عملية زراعة كبد، حيث كان يعاني من تليف في الكبد تطور لاحقا إلى فشل كلوي، إضافة إلى حادثة توقف قلبه فجأة عن العمل ليسارع الطاقم الطبي إلى إنعاشع ليعود النبض إليه بعد 5 محاولات للإنعاش.

 

خالد سامي ومعاناته مع تليف  الكبد

 

وكان الفنان خالد سامي يعاني منذ العام الماضي  من تليف الكبد، والذي على إثره تدهورت حالته الصحية، وناشد الفنان السعودي ناصر القصبي المسؤولين في وزارة الصحة للتدخل سريعًا لإجراء عملية زراعة كبد للفنان خالد سامي الذي بات وضعه الصحي خطير جدًا.

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وبالفعل جاء الرد والتجاوب مع الموضوع من قبل وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، وذلك بحسب ما أعلن القصبي من خلال تغريدة أخرى قال فيها: "شكرًا من القب لاهتمام ومبادرة سمو رئيس الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر وتجاوبه السريع لوضع الفنان خالد سامي الصحي".

الفنان خالد سامي

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كلمات دالة:خالد ساميغيبوبةنجومفنشهرة

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