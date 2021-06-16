خالد سامي في غيبوبة من جديد.. وزوجته تكشف آخر تطورات صحته

تعرَّض الفنان السعودي خالد سامي لوعكة صحية شديدة في نهاية شهر رمضان الماضي نُقل إثرها إلى مستشفى الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية، حيث اأصيب بضيق وصعوبة في التنفس.

وكشفت زوجة خالد سامي أن زوجها ما يزال راقدًا في غيبوبة داخل العناية المشددة، إلًّا أن حالته الصحية في تحسن.

وشاركت عائدة العتيبي تغريدة عبر حسابها على "تويتر"، جاء فيها: "للاطمئنان عن حالة خالد سامي مازال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله".

للاطمئنان عن حالة #خالد_سامي مازال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله 🙏🏻 — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) June 15, 2021



وفي تصريح لها لقناة العربية، أشارت العتيبي أن زوجها واجه صعوبة كبيرة في التنفس ما أدى إلى نقله للمشفى للحصول على العلاج المناسب.

من جهته، شاركت تركي ابن خالد سامي صورة لوالده على "تويتر" أرفقها بتعليق: "فلاش باك قبل ٤ سنوات، الله يقومك بالسلامة يا ابوي ياحبيبي كنت ولازلت بطلي احبك من صميم قلبي وماراح افقد الأمل ابدًا".

فلاش باك قبل ٤ سنوات، الله يقومك بالسلامة يا ابوي ياحبيبي كنت ولازلت بطلي احبك من صميم قلبي وماراح افقد الأمل ابدًا 🤍#خالد_سامي pic.twitter.com/XsuDchwRIW — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) June 15, 2021



وتأتي هذه الأحداث المؤسفة بعدما خضع خالد سامي إلى عملية زراعة كبد، حيث كان يعاني من تليف في الكبد تطور لاحقا إلى فشل كلوي، إضافة إلى حادثة توقف قلبه فجأة عن العمل ليسارع الطاقم الطبي إلى إنعاشع ليعود النبض إليه بعد 5 محاولات للإنعاش.

اليوم كنت بفقد ابوي وربي لطف الحمدلله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاوله لأتنعاشه وانقاذ حياته والحمدلله رجع القلب ينبض ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بأنتظار النتائج والله يعديها علينا على خير، مافي كلام يوصف مشاعري حاليًا لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم#خالد_سامي — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) June 2, 2021

خالد سامي ومعاناته مع تليف الكبد