صور: خالد سليم و اناقة لا متناهية في جلسة تصوير جديدة

خالد سليم

يحرص النجم خالد سليم دائما على شياكته وأناقته، حيث يعرف بين أصدقائه في الوسط الفني، وأيضا يعرف لدى جمهوره ومحبيه بأنه يحرص دائما على الإطلالات الأنيقة سواء كانت (كاجوال) أو (كلاسيك).

خالد خضع مؤخرا لجلسة تصوير جديدة، أعلن عنها من خلال حسابه على (انستجرام)، وتحديدا من 6 أيام، إلا أنه اليوم قام بنشر صورتين من هذه الجلسة .

وكانت اطلالة سليم في غاية الجاذبية حيث ارتدى قميص أبيض مع بنطلون أسود ورابطة عنق غير مربوطة على الموضة الحديثة، وعلى الصورتين قائلا (أخيرا .. جلسة التصوير جاهزة .. شكرا يا شباب على مجهودكم)، وقد وُقعت جلست التصوير بتوقيع المصور إسلام سليمان، حسب اليوم السابع.