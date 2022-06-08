خالد سليم و زوجته يخطفان الانظار بجلسة تصوير رومانسية و بالأبيض

شارك الفنان خالد سليم جمهورة ومتابعيه صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستغرام).

ولاقت هذه الصور التي يتضح من خلالها التنسيق في لون الملابس (الأبيض) بين الفنان خالد سليم وزوجته إعجاب الجمهور بصورة كبيرة، كما علق بعض المشاهير على الصور داعين الله لهم بالسعادة والتوفيق.

من ناحية أخرى ، انتهى خالد سليم مؤخرًا من تصوير جميع مشاهده في الفيلم الرومانسي (في القلب) المقرر عرضه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

الفيلم بطولة خالد سليم ، نسرين طافش، سوسن بدر ، حلا فاخر ، محمد عز ، منة فضالي ، إنجي كيوان ، طوني ماهر، إخراج عادل مرقص ، سيناريو وحوار ومعالجة درامية ، محمد حسين الماظ ، وعادل مرسي.