خالد سليم يدعو لابنته بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا

شارك الفنان خالد سليم، متابعيه وجمهوره بنشره مقطع فيديو، يجمعه بابنته خديجة، وذلك قبل إصابتها بفيروس كورونا المستجد حيث ظهرا يرقصان معا.

و علق خالد سليم على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (انستغرام): (ربنا يحميكي يا قلب قلبي.. يا أول فرحتنا.. ويحمي مامي وكنوزي).

وأضاف: (ويبعد عنكوا أي شر وحسد.. ويمتعكوا بصحتكوا.. ويخليكوا ليا يا حبايب قلبي أنا).

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وجاء هذا بعد أيام من نشر خيرية علي، زوجة الفنان خالد سليم، (ستوري) عبر حسابها علي (إنستغرام)، معلنة إصابة ابنتهما خديجة، بفيروس كورونا المستجد، وكتبت زوجة خالد سليم قائلة: (خديجة إيجابي كورونا، الحمدلله على كل شيء).